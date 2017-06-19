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В понедельник утром в Петербурге ожидается дождь и грозы

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Рабочая неделя в Северной столице начнется с осадков

В понедельник, 19 июня 2017 года, в Петербурге ожидаются осадки и грозы. После теплых и солнечных выходных, когда температура воздуха в Северной столице поднималась до +25 градусов, новая рабочая неделя началась с резкого охлаждения.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+23 гр. Атмосферное давление в течение дня почти не изменится.

Видео: архив

Теги: дождь , июнь , погода , погода июнь , погода петербург
Категории: Новости СПб

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