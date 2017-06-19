В понедельник утром в Петербурге ожидается дождь и грозы

Рабочая неделя в Северной столице начнется с осадков

В понедельник, 19 июня 2017 года, в Петербурге ожидаются осадки и грозы. После теплых и солнечных выходных, когда температура воздуха в Северной столице поднималась до +25 градусов, новая рабочая неделя началась с резкого охлаждения.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+23 гр. Атмосферное давление в течение дня почти не изменится.

Видео: архив