Отзывчивые пенсионеры принесли в полицию 4 млн из рассеянных по ЗСД мотоциклистом

В правоохранительные органы Северной столицы продолжают приносить деньги, которые на Западном скоростном диаметре потерял байкер. По последним данным принесли уже около шести миллионов из 12.

Эпопея с невнимательным мотоциклистом, развеявшим над ЗСД 12 миллионов рублей, продолжается. Как сообщает "Фонтанка", в полицию часть денег принесли ответственные пенсионеры.

Супружеская пара принесла деньги в 53-й отдел Полиции Приморского района накануне вечером, 8 июня. Петербуржцы принесли пачки пятитысячных купюр в общей сложности на четыре миллиона.

Ранее в СМИ появилась история работника ЗСД. Он собрал около полутора миллионов и отдал их начальству. Деньги вернули владельцу. Итого водители собрали уже около половины суммы.

Накануне Piter.tv сообщал, что петербургский мотоциклист выбросил 12 млн на ветер. Инцидент произошел на 24-ом километре скоростного диаметра. 40-летний байкер вез в рюкзаке 12 миллионов рублей и товарные накладные. На дороге рюкзак раскрылся и все содержимое разлетелось по проезжей части.

Видео: instagram / neymits27