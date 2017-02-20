В полиции посмотрели предсмертную видеозапись 12-летней школьницы

Перед тем, как выпасть с 16-го этажа, девочка на камеру рассказала, что никто её не любит

Источник в правоохранительных органах рассказал 47News, что в полиции просмотрели видезапись, сделанную за несколько минут до падения 12-летней девочки с высоты шестнадцатого этажа. Запись сделана на камеру планшета. Как сообщается, за некоторое время до трагедии у школьницы отобрали смартфон, однако в ее распоряжении оставался планшет.

Девочка жила в городе Никольское Тосненского района с матерью и отчимом, год назад семья переехала из Петербурга. В поле зрения полиции семья не попадала, считается благополучной. В школе ребенок учился хорошо, в день трагедии конфликтов у нее, предположительно, не было.

Однако на странице в соцсети у девочки были найдены изображения китов (считается, что это один из символов, которыми пользуются участники так называемых "групп смерти"). В полиции прокомментировали, что 12-летняя девочка на видеозаписи рассказывает, что ее никто не любит.

Видео: из архива