В вагоне "Аллегро" нашли спрятанную в колготки марихуану

Наркотики лежали в небольшой стеклянной баночке, которая была обернута колготками. Информации о владельце груза нет.

Неожиданную и интересную находку сделали сотрудники Выборгской таможни в одном из вагонов поезда "Аллегро". Сотрудники ведомства в шестом вагоне нашли тайник под мешком для мусора. Сначала они увидели только черные женские колготки, но в них била завернута небольшая стеклянная баночка. А вот уже в сосуде лежало то, что действительно заинтересовало правоохранителей – вещество растительного происхождения зеленого цвета. Разумеется, служители закона сразу же заподозрили, что это наркотики.

Экспертиза подтвердила их опасения – в банке лежало 5,57 грамма марихуаны. Это подтвердили специалисты таможни. По факту контрабанды наркотиков возбудили уголовное дело.

Информации о хозяине груза нет. Можно предположить, что это была женщина, ведь для маскировки использовали девичью деталь гардероба. Но может это и мужчина, который позаимствовал колготки у подруги.

Накануне в Петербурге поймали астраханца с внушительной партией синтетических наркотиков. При себе у 19-летнего парня было 110 граммов подозрительного вещества.

Фото: Выборгская таможня

Видео: Youtube / Наркоконтроль Алтайский