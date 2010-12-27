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В петербургском метро появились "футбольные" схемы метрополитена к Кубку конфедераций
Сегодня, 18:35
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Shdaria
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В петербургском метро появились "футбольные" схемы метрополитена к Кубку конфедераций

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В петербургской подземке в вагонах появилась специальная схема метро, подготовленная к Кубку конфедераций-2017.

 В петербургском метрополитене появилась схема метро, на которых отмечены места отправки шаттлов к стадиону. Такая схема разработана специально к Кубку конфедераций-2017.

Пресс-служба метро сообщает, 2 тысячи "футбольных" схем появится в вагонах метро. Футбольными мячами на них отмечены места отправки шаттлов к стадиону, из аэропорта и железнодорожного вокзала, а также фан-зона на Конюшенной площади. Если верить схеме, из Пулково можно будет уехать на стадион и на Площадь Восстания, еще четыре шаттла до арены пойдут с "Маяковской", "Чкаловской", "Петроградской" и "Выборгской".

 

Фото: Петербургский метрополитен

Теги: кубок конфедераций-2017 , петербург , футбольная схема метро
Категории: Новости СПб Лента новостей

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