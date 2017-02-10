В подвале жилого дома десятки лет хранился танковый снаряд

В здании в Московском районе во время ремонтных работ обнаружили учебный боеприпас

В полуподвальном помещении бригада строителей вела ремонтные работы, в ходе которых был обнаружен танковый учебный снаряд. Рабочие вызвали сотрудников полиции и взрывотехников. Саперы вывезли 125-миллиметровый снаряд для утилизации, установлено, что боеприпас не представлял опасности для жителей дома.

Специалисты напомнили о необходимости оперативно вызывать полицию и взрывотехников при обнаружении снарядов, так как многие из них, особенно боеприпасы времен Великой отечественной войны, могут представлять опасность для окружающих. Такие снаряды необходимо утилизировать на полигоне.

Видео: канал Piter.tv