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В подвале жилого дома десятки лет хранился танковый снаряд

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В здании в Московском районе во время ремонтных работ обнаружили учебный боеприпас

 В полуподвальном помещении бригада строителей вела ремонтные работы, в ходе которых был обнаружен танковый учебный снаряд. Рабочие вызвали сотрудников полиции и взрывотехников. Саперы вывезли 125-миллиметровый снаряд для утилизации, установлено, что боеприпас не представлял опасности для жителей дома. 

Специалисты напомнили о необходимости оперативно вызывать полицию и взрывотехников при обнаружении снарядов, так как многие из них, особенно боеприпасы времен Великой отечественной войны, могут представлять опасность для окружающих. Такие снаряды необходимо утилизировать на полигоне. 
 
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: боеприпас , петербург , полиция , снаряд , танк
Категории: Новости СПб

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