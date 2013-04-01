Видео: сильнейший пожар в Королеве тушили 85 человека

Появилось видео: пламя охватило 1800 кв.м. В результате пожара в Подмосковье один человек попал в реанимацию, многие лишились своих документов.

Сегодня в 4.10 утра поступило сообщение о пожаре в Королеве Московской области. Горело жилое здание по улице Дзержинского 24/2. Общая площадь распространения огня составила 1800 кв.м. До приезда спасателей из здания было эвакуировано 20 человек.



Как выяснилось, на тушении сильнейшего пожара в кирпичном четырехэтажном здании было задействовано 85 человека и 27 машин. В результате один человек оказался в реанимации из-за отравления угарным газом. Многие жильцы лишились своих паспортов. В данный момент организован сбор вещей в помощь погорельцам. Выясняются причины случившегося. Об этом сообщает МЧС по Московской области.

Спасательные службы предупреждают, что во время пожара необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться паники. Во избежание трагических случаев, соблюдайте правила пожарной безопасности. В преддверии новогодних праздников проверяйте исправность электрогирлянд. Не оставляйте включенными электроприборы, когда уходите из дома, также вовремя обращайте внимание на электропроводку.

К сожалению, в последнее время пожары не редкость. недавно мы писали, что в своей постели заживо сгорел мужчина в Тихвине.

Видео: инстаграм, mennen1990