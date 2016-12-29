В подмосковном Чехове задержали "вооруженного до зубов" отставного офицера

МВД опубликовало видео оперативной съемки с задержания военного в отставке, у которого обнаружен дома склад различного оружия и боеприпасов к нему

МВД России опубликовали оперативное видео с момента задержания в городе Чехов Московской области 62 летнего офицера в отставке, у которого дома обнаружен целый арсенал.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии задержан 62-летний житель Подмосковья, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске дома у военного пенсионера было обнаружено и изъято: 6 пистолетов, 10 револьверов, 8 карабинов, 3 винтовки, 3 пистолета – пулемета, 9 ружей, 2 гранаты, 17 единиц выстрелов ВОГ, более 12000 боеприпасов, а также оборудование для изготовления и модернизации боеприпасов в домашних условиях. В ходе осмотра было установлено, что все найденные образцы оружия пригодны для стрельбы.

В настоящий момент на мужчину заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия". Для подозреваемого выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: МВД России.