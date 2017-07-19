В петербургском метро у туриста из Германии украли 3000 евро

В петербургском метро у гражданина Германии украли кошелек, где лежали 3000 евро и банковские карты.

Как сообщает "Конкретно.ру", в петербургском метро гражданин Германии лишился кошелька с 3000 евро и банковскими картами.



Пропажу иностранец обнаружил вечером 18 июля на платформе станции "Невский проспект". По возвращению в отель у Московских ворот мужчина сообщил о случившемся администратору апартаментов и попросил позвонить в полицию.



Похожие ситуации произошли с молодой итальянкой и чилийцем.



17-летняя гражданка Италии рассказала, что пропажу кошелька она обнаружила вечером 17 июля около дома 6/1 по проспекту Непокоренных. В портмоне гостьи Северной столицы лежали документы и банковская карта. Кредитка была заблокирована. В полицию девушка пришла в сопровождении законного представителя, 32-летнего учителя русского языка из города Кому.



А пожилой гражданин Чили, который проживает в Швеции, заметил пропажу портмоне с паспортом и двумя кредитками на перегоне поезда между станциями "Невский проспект" и "Технологический институт".