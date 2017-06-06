В петербургскую больницу привезли пьяного с 5 миллионами рублей в кармане

Предположительно, приезжий бизнесмен не рассчитал свою толерантность к алкоголю после "празднования" сделки

Накануне вечером, в понедельник, 5 июня 2017 года, на Вербной улице в Петербурге местные жители обнаружили лежавшего на земле сильно нетрезвого мужчину средних лет. Неравнодушные прохожие вызвали бригаду медиков, и его на скорой помощи госпитализировали в одну из городских больниц.

При осмотре пациента в приемном покое 33-й городской больницы выяснилось, что мужчина не болен, а действительно изрядно пьян. А во время осмотра сумки, которая обнаружилась при пациенте, лежали 5 миллионов рублей и 5000 долларов США наличными. Также там находился электронный билет в Краснодар на 7 июня, карта местности размером 1 на 1 метр, а также расписка на закупку палаток на сумму 24 000 долларов США.

Предположительно, мужчина оказался приезжим бизнесменом, который решил "отпраздновать" удачное завершение сделки крепким алкоголем и несколько не рассчитал свои силы. По предварительным данным, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Видео: архив