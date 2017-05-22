Систему оповещения пассажиров в метро Петербурга проверят 24 мая

В среду сразу на нескольких станция метрополитена протестируют работу системы централизованного оповещения. Проверка приурочена к приближающемуся Кубку конфедераций.

В среду, 24 мая, горожан в метрополитене ждет небольшой сюрприз. На станциях "Петроградская", "Чкаловская", "Крестовский остров" и "Старая деревня" проверят систему централизованного оповещения пассажиров. Тестирование походит накануне матчей Кубка конфедераций.

С 11.32 до 11.38 на четырех станциях будут транслировать информацию о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, также сигналах и средствах оповещения.

Не исключено, что проверка вызовет испуг и даже панику у пассажиров. Ведь несмотря на предупреждения, о ней будут знать далеко не все люди, оказавшиеся в это время на станциях.