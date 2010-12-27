Кабины для рентген-досмотра появились на станциях метро Петербурга

На 15 станциях петербургской подземки появились установки персонального рентгеновского досмотра. В основном установка производится на узловых станциях.

На станциях метро Северной столицы с большим пассажиропотоком появились кабины персонального рентгеновского досмотра. Всего установки монтировали на 15 станциях. Установка производится по всему метрополитену. Выбирали точки с большим пассажиропотоком: пересадочные узлы, станции около вокзалов.

Вопрос о том, устанавливать или нет кабину, решается после оценки уязвимости каждой станции. Ее проводят специалисты, в том числе из правоохранительных органов. Как сказали в пресс-службе метро "Интерфаксу", пока не известно, будут ли установлены рентгены на всех станциях.

По данным конструкторского бюро, ответственного за создание кабин, доза облучения в них составляет 0,25 мкЗв. Это в десять раз меньше суточной дозы от естественной радиации Земли и на двадцать меньше, чем в аппарате для флюорографии.