Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В петербургском метро 16-летний подросток сломал лодыжку
Сегодня, 11:33
0
TretyakovaS
105

В петербургском метро 16-летний подросток сломал лодыжку

0
 
 

Мальчик упал с лестницы и сломал ногу в переходе между станциями «Пушкинская» и «Звенигородская». Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает "Конкретно.ру", в петербургском метро 16-летний подросток из Купчино сломал лодыжку. Это произошло на лестнице в переходе между станциями «Пушкинская» и «Звенигородская».

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Теги: метро , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5