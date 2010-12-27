Как сообщает "Конкретно.ру", в петербургском метро 16-летний подросток из Купчино сломал лодыжку. Это произошло на лестнице в переходе между станциями «Пушкинская» и «Звенигородская».
Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Сегодня, 11:33
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В петербургском метро 16-летний подросток сломал лодыжку
Мальчик упал с лестницы и сломал ногу в переходе между станциями «Пушкинская» и «Звенигородская». Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Как сообщает "Конкретно.ру", в петербургском метро 16-летний подросток из Купчино сломал лодыжку. Это произошло на лестнице в переходе между станциями «Пушкинская» и «Звенигородская».