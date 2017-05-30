В петербургском метро протестировали бесплатный Wi-Fi

В каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно

Утром во вторник, 30 мая 2017 года, в Петербурге протестировали бесплатный Wi-Fi в метрополитене. Пока речь идет о тестовом запуске бесплатного доступа в сеть на "оранжевой" ветке метро.

Городские власти отмечают, что скорость интернета во всех 28 поездах метро будет достигать 200 Мбит/c. В каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно. Организаторы работ рассказали, что полноценная работа Wi-Fi в подземке Петербурга должна начаться до конца 2017 года.

В петербургской подземке установкой Wi-Fi занимается та же компания, что и в Москве – "МаксимаТелеком".

Как рассказал корреспондент Piter.TV, лично поучаствовавший в тесте, на практике скорость соединения держалась на уровне около 97,5 мегабит/сек.

– В Москве максимум до пятидесяти доходит, – рассказали пользователи. – Проехали от "Спасской" до "Александра Невского" – везде отлично ловит. Сначала нужно пройти авторизацию через браузер, на телефон приходит смс. Потом появляется стартовая страница.