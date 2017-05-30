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В петербургском метро протестировали бесплатный Wi-Fi

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В каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно

Утром во вторник, 30 мая 2017 года, в Петербурге протестировали бесплатный Wi-Fi в метрополитене. Пока речь идет о тестовом запуске бесплатного доступа в сеть на "оранжевой" ветке метро. 

 

Городские власти отмечают, что скорость интернета во всех 28 поездах метро будет достигать 200 Мбит/c. В каждом вагоне смогут действовать до 200 подключений одновременно. Организаторы работ рассказали, что полноценная работа Wi-Fi в подземке Петербурга должна начаться до конца 2017 года. 

 

 

 

 

В петербургской подземке установкой Wi-Fi занимается та же компания, что и в Москве – "МаксимаТелеком". 

 

 

Как рассказал корреспондент Piter.TV, лично поучаствовавший в тесте, на практике скорость соединения держалась на уровне около 97,5 мегабит/сек. 

 

– В Москве максимум до пятидесяти доходит, – рассказали пользователи. – Проехали от "Спасской" до "Александра Невского" – везде отлично ловит. Сначала нужно пройти авторизацию через браузер, на телефон приходит смс. Потом появляется стартовая страница. 

 

 
Видео: piter.tv
Фото: piter.tv
Теги: wi fi в метро , wi fi в метро спб , wi-fi метро , бесплатная сеть wi-fi , петербург
Категории: Новости СПб

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