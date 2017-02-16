В петербургском метро погиб мужчина

На станции «Площадь Александра Невского» один из пассажиров внезапно упал, прибывшие врачи констатировали смерть

По предварительной информации, трагедия произошла еще 15 февраля, около 15:00 часов. Мужчина направлялся к выходу со станции, когда, по словам очевидцев, рухнул на пол. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники «скорой помощи», врачи осмотрели пострадавшего, но смогли только констатировать факт смерти. На теле погибшего не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти, причины его гибели устанавливаются. Личность погибшего пока не сообщается, известно, что мужчине около 50 лет.

По факту гибели человека в метрополитене проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели.

Видео: архив канала Piter.tv