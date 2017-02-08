Неизвестный хам едва не зарезал юношу в вагоне метро

В петербургском метро 18-летнего парня пырнули ножом

В петербургском метро от кровопотери едва не умер 18-летний юноша. Как стало известно, молодого человека госпитализировали с ножевым ранением со станции метро "Сенная площадь". Ранил его ножом в живот неизвестный хам на станции "Технологический институт".

Как рассказал молодой человек, опасный незнакомец ехал в одном вагоне с ним со станции "Купчино". Высокий мужчина европейской внешности, одетый в темную куртку, вел себя агрессивно, несколько раз толкнул юношу, а на замечания не реагировал. На "Технологическом институте" мужчина вышел, еще раз толкнув юношу.

Спустя короткое время молодой человек начал терять сознание. Выяснилось, что 18-летнего парня ткнули ножом в живот, он потерял много крови. На "Сенной" другие пассажиры помогли выбраться юноше из вагона и вызвали скорую.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Видео: архив