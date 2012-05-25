"Резиновый" хостел: в центре Петербурга за неделю зарегистрировали тысячу мигрантов

Полиция проверила хостел в центре Северной столицы, где за восемь недель зарегистрировали 944 иностранца. Правоохранительные органы начали проверку.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России пришли с проверкой в хостел на Захарьевской улице. Интерес к заведению у правоохранителей вызвало то, что с 1 по 8 июня там зарегистрировали 944 человека. При этом индивидуальный предприниматель использовал электронную программу и подтверждал процесс электронной подписью.

Заведения заподозрили в создании так называемой "резиновой квартиры". Во время проверки в хостеле на 38 койко-мест обнаружили 24 человека. А вот почти тысячи иностранцев найти так и не удалось. Полиция предположила, что принимающая сторона не собиралась размещать всех зарегистрированных людей.

В пресс-службе ГУ МВД отмечают, что в этой ситуации видят признаки фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. После проверки будет принято решение о наказании для владельца хостела.

Кроме того, проверка прошла в квартире дома 1/38 на улице Некрасова. Там по официальным данным проживало 27 мигрантов. В итоге правоохранители нашли семерых иностранцев, нарушающих правила пребывания в России.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области