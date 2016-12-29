В петербургском фитнес-клубе умер немолодой американец

Причины смерти 56-летнего мужчины выясняются

В одном из петербургских фитнес-клубов накануне при невыясненных обстоятельствах скончался американский гражданин. По предварительным данным, прибывшие медики при первом беглом осмотре не обнаружили на теле 56-летнего мужчины признаков насильственной смерти.

Известно, что ЧП произошло в помещении фитнес-клуба, расположенного на проспекте Королева. Медики, которых вызвали на место происшествия, помочь немолодому американцу уже ничем не могли. Тело умершего было переправлено в городской морг, где экспертам предстоит ответить на вопрос о причинах смерти мужчины.

Одной из вероятных причин смерти американского гражданина мог стать сердечный приступ.

Видео: из архива instagram