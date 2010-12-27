В петербургской больнице спасают изрезанных отцом детей

Мужчина исполосовал ножом двух детей-подростков

В ночь на пятницу, 30 июня, неадекватный отец семейства в одной из квартир на проспекте Обуховской обороны порезал ножом трех человек, причем двое из них – несовершеннолетние дети, а третья – жена этого мужчины.

Как стало известно, в петербургскую больницу имени Раухфуса госпитализировали 12-летнюю девочку, ее старшего брата-подростка, а в другую, "взрослую" больницу отправилась их мать.

Что послужило поводом для совершения преступления, неясно. Известно, что оба пострадавших от рук отца подростка находятся в тяжелом состоянии.