В петербургский порт зашел крупнейший лайнер «MSC Fantasia»‍

За 2017 год судно побывает в Петербурге 11 раз

Накануне в порт Санкт-Петербурга вошел крупнейший в истории круизный лайнер – MSC Fantasia, который входит в десятку крупнейших судов в мире. Это самый большой лайнер, который когда-либо побывал в Петербурге.

«Лайнер длиной 333 метра имеет 18 палуб, на которых расположены 1637 кают для 4363 пассажиров. Персонал судна насчитывает более 1300 человек. Круизы на судне ориентированы на молодых, активных путешественников и семей с детьми», – говорится на официальном сайте петербургского порта.



MSC Fantasia ходит под флагом Панамской республики. Лайнер вышел из порта Киль 29 апреля 2017 года и уже побывал в Копенгагене, Стокгольме и Таллине. После того, как судно покинет Санкт-Петербург, оно вернется в Киль 6 мая.



Всего за навигацию 2017 года MSC Fantasia 11 раз зайдет в пассажирский порт Петербурга.

Видео: youtube