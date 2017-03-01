Первый день весны в Петербурге обещает побить температурный рекорд

Температура в первый день весны уверенно поднялась выше нуля. Возможно, будет побит температурный рекорд 1989 года. Тогда 1 марта было +5 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов интригует горожан. По его мнению, первый день весны 2017 году обещает побить очередной температурный рекорд.

"1 марта 1989 года максимальная температура воздуха в Ленинграде достигла +5,0 гр. Этот экстремум держится уже 27 лет", - написал синоптик на своей страничке в Facebook.

Колесов считает, что в среду, 1 марта, температура вполне может преодолеть исторический максимум. На сегодня синоптики обещали от 4 до 6 градусов тепла.

Кроме возможной рекордной температуры на первый день весны также обещают осадки. К вечеру город может полить дождем. Минусовая температура вернется не скоро. С пятницы столбики термометров опустятся ниже нуля ночью. В целом синоптики ждут, что март станет очень теплым. При этом горожан ждет большое количество осадков: на 100-140% больше обычного.

Ранее Piter.tv сообщал, что вместе с весной в Петербург придут тепло, дождь и слякоть. Главный синоптик заранее говорил, что весна начнется с оттепели и осадков.

Видео: Instagram / stasich116