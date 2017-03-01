Первый день весны в Петербурге обещает побить температурный рекорд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов интригует горожан. По его мнению, первый день весны 2017 году обещает побить очередной температурный рекорд.
"1 марта 1989 года максимальная температура воздуха в Ленинграде достигла +5,0 гр. Этот экстремум держится уже 27 лет", - написал синоптик на своей страничке в Facebook.
Колесов считает, что в среду, 1 марта, температура вполне может преодолеть исторический максимум. На сегодня синоптики обещали от 4 до 6 градусов тепла.
Кроме возможной рекордной температуры на первый день весны также обещают осадки. К вечеру город может полить дождем. Минусовая температура вернется не скоро. С пятницы столбики термометров опустятся ниже нуля ночью. В целом синоптики ждут, что март станет очень теплым. При этом горожан ждет большое количество осадков: на 100-140% больше обычного.
Ранее Piter.tv сообщал, что вместе с весной в Петербург придут тепло, дождь и слякоть. Главный синоптик заранее говорил, что весна начнется с оттепели и осадков.
Видео: Instagram / stasich116