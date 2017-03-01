Петербуржец насмерть разбился при падении с пятого этажа в переулке Гривцова

Около одного из домов в переулке Гривцова нашли мужчину с разбитой головой. Пострадавший не подавал признаков жизни. Предположительно, он скончался после падения с высоты.

Правоохранительные органы выясняют подробности смерти петербуржца. Мужчину без признаков жизни нашли около дома 24 в переулке Гривцова. Пугающий сюрприз ждал прохожих в районе двух часов в среду, 1 марта.

У погибшего была разбита голова. Скорее всего, несовместимы с жизнью травмы мужчина получил при падении с высоты. Предположительно, он сорвался с пятого этажа.

Служителям закона быстро удалось установить личность пострадавшего. Им оказался 38 летний петербуржец, проживающий в Спасском переулке. Тело направили в морг, чтобы уточнить причину смерти. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что жительницу Колпино выбросил из окна муж. Труп женщины нашли в одном из дворов на Павловской улице. Предварительно причиной смерти назвали падение с высоты. Правоохранителям удалось установить подробности трагедии. Оказалось, что пострадавшая выпала не случайности. Ее вытолкнул ее 55-летний муж. Теперь он находится под стражей. Его изобличили в убийстве своей супруги.