Видео: в Невском районе забил фонтан кипятка

В переулке Челиева лопнула труба. Из-под земли хлынул вверх поток воды.

Днем 10 января прорвало трубу в Невском районе. Инцидент произошел в переулке Челиева. Очевидец события, рискуя своим автомобилем, снял видео, как вода бьет из-под земли. На кадрах можно заметить, что высота фонтана достигает несколько метров. В соцсетях предполагают, что грунт под асфальтом может быть сильно размыт, поэтому проезжать вблизи фонтана не рекомендуется.

Авария произошла около 13.40. Свидетели вызвали аварийную бригаду. Устранить проблему удалось к 15.00. На водоснабжение близлежащих домов происшествие не повлияло. В данный момент, движение транспорта не ограничено. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

В свою очередь, участники группы вконтакте язвительно заметили, что Петербург – столица фонтанов, такие достопримечательности – не редкость. И, к сожалению, они правы. Фонтан на Челиева – не первая авария за сегодня. Ранее мы сообщали, что на Лесном проспекте поднялся густой туман из-за лопнувшей трубы.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"