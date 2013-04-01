Видео: в переходе у метро "Коломенская" взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Утром в московском метро произошел сильный взрыв

В четверг утром в подземном переходе у метро "Коломенская" произошло ЧП. По предварительным данным, там взорвался баллон с бытовым газом. Сообщается о как минимум одном пострадавшем в результате инцидента человеке.

В Сети появились первые видеозаписи, сделанные вблизи места взрыва у метро "Коломенская". Сообщается, что правоохранители уже перекрыли один из выходов из подземного перехода.

По уточненным данным, пострадали три человека. Один из них находится в критическом состоянии.

О причинах взрыва с уверенностью говорить рано, однако сообщается, что ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с газовым баллоном.

«По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах», — сообщил информагентству "РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на момент публикации материала троих пострадавших (из которых, как сообщается, один - рабочий) передали медикам. Станция метро работает в штатном режиме, однако из-за происшествия закрыт один вестибюль. Люди попадают внутрь станции к платформе через северный вестибюль.

Видео : youtube