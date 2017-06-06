В парадной на Бабушкина педофил приставал к мальчику

Маленького мальчика пытался растлить неизвестный преступник

Вечером понедельника, 5 июня 2017 года, в полицию обратилась мать десятилетнего мальчика с рассказом о том, что на ее ребенка было совершено нападение.

Женщина рассказала, что в парадной одного из домов в этот же день неизвестный мужчина напал на ее сына – педофил хотел совершить с мальчиком противоествественный сексуальный акт.

Полицейские возбудили уголовное дело – мало того, что сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего подпадает под действие отдельной статьи уголовного кодекса РФ; насильственные действия сексуального характера по отношению к ребенку, не вошедшему в пубертатный возраст, квалифицируются как педофилия. Сейчас преступника ищут.

Видео: архив