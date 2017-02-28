Женщину с проломленным черепом нашли в парадной на Петроградке

Петербурженку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В минувший понедельник, 27 февраля, на Петроградской стороне обнаружили местную жительницу с проломленным черепом. Инцидент произошел в парадной дома №11 на Всеволода Вишневского. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место трагедии медики в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшую. Около 20 часов вечера 41-летнюю петербурженку увезли в Александровскую больницу.

Осмотрев потерпевшую, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода, а также основания черепа, различные внутричерепные гематомы и ушибы. В данный момент женщина находится в реанимации. Известно, что правоохранители уже выясняют детали происшествия.

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