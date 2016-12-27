Грабитель сорвал цепочку с шеи женщины в парадной на Измайловском

Злоумышленник напал на свою жертву прямо около квартиры. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Петербурженка стала жертвой незнакомца, который напал на нее в парадной дома на Измайловском проспекте. Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря. Женщина вышла из квартиры в парадную, когда на нее набросился преступник. Злоумышленник силой сорвал с шеи перепуганной жертвы цепочку и скрылся с ней.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Свою потерю она оценила в 30 тысяч рублей. Служители закона разыскивают подозреваемого. Устанавливаются подробности случившегося. А также похожие инциденты в других парадных Северной столицы.

Сегодня в сети появилось видео с нападением женщины в другой части города. Циничный грабитель избил и ограбил девушку у лифта. Пользователи уточняли, что инцидент произошел в одном из домов на улице Хасанской. Судя по дате на записи, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье.