Сидящий труп загадочно погибшего белоруса нашли в парадной Петербурга

Жительница Выборгского района наткнулась в парадной на сидящего мужчину без признаков жизни. Погибший оказался гражданином Беларуси.

В одном из домов Выборгского района Петербурга нашли мужчину, который не подавал признаков жизни. На незнакомца наткнулась местная жительница: он сидел в парадной, прислонившись к стене.

На место происшествия вызвали правоохранительные органы. Полиция отмечает, что внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Как сообщает "Политэксперт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший оказался гражданином Беларуси из Гомеля. Ранее он не имел проблем с законом.

В кармане мужчины нашли шприц. О его происхождении и содержимом полиции еще предстоит узнать. Тело погибшего направили в морг. Там специалисты проводят необходимые анализы крови и другие тесты, чтобы определить причины смерти.