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В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
Вчера, 21:53
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Sheker
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В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент

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Хакеры попытались взломать компьютеры британского парламента

    Член Палаты лордов Кристофер Реннард заявил, что парламент Великобритании в субботу подвергся хакерской атаке, из-за которой произошел сбой в работе электронной почты депутатов и пэров.

"Кибератака на Вестминстер. Электронная почта парламентариев не работает", - написал политик в Twitter. 

Ранее газета Financial Times сообщала, что спецслужбы в Великобритании ожидают новых хакерских атак с использованием вируса-вымогателя WannaCry. По их мнению, больше всего может пострадать бизнес, более 1,3 млн компьютерных систем уязвимы перед этим вирусом.

В мае Национальная система здравоохранения Великобритании подверглась массированной кибератаке. В результате, лечебные учреждения вынуждены были отложить прием пациентов.

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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