На озере Долгое водолазы нашли и вытащили из воды тело пропавшего охотника

Мужчина пропал во время подводной охоты еще 19 января. Поиски продолжались несколько дней, пока сегодня водолазы не нашли его тело.

В Северной столице завершились поиски пропавшего в четверг, 19 января, любителя подводной охоты. К сожалению, спасатели нашли и извлекли его тело. Мужчину достали из озера Долгое, в одном из мест его предполагаемого погружения.

Об исчезновении 56-летнего петербуржца сообщила его жена, которая забила тревогу еще на прошлой неделе. Когда предварительные поиски не увенчались успехом на место вызвали специалистов управления в кризисных ситуациях МЧС по городу. Утром 21 января они определили, возможные места, где пропавший погружался под воду. Такие точки оказались на озерах Безымянное, Долгое и Дудергофское. Одни специалисты начали исследовать береговые линии этих озер. Водную акваторию исследовали при помощи безбилетников. А водолазы начали погружение под воду.

Поисковые работы продолжались два дня. И в понедельник около одиннадцати утра их прекратили. Причиной стала печальная для родных новость: водолазы нашли и вытащили на берег любителя подводной охоты. В итоге он утонул в озере Долгом.

В ходе поисков сотрудники экстренных ведомств обследовали около семи тысяч квадратных метров. При этом водолазы совершили около 30 погружений.

Видео: Youtube / Dmitry Ledneff