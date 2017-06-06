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Появилось видео обысков в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"

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Членов религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» подозревают в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что члены группировки осуществляли экстремистскую деятельность,, которая выражена в виде возбуждения ненависти, а также унижает достоинство человека. 

6 июня были произведены обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и домах членов организации, подтверждающих преступный характер деятельности религиозной группы.

На данный момент установлен ряд основных фигурантов дела, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Следствие по делу продолжается. 
Теги: обыск , саентологическая церковь санкт-петербурга
Категории: Новости СПб

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