Появилось видео обысков в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"

Членов религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» подозревают в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что члены группировки осуществляли экстремистскую деятельность,, которая выражена в виде возбуждения ненависти, а также унижает достоинство человека.



6 июня были произведены обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и домах членов организации, подтверждающих преступный характер деятельности религиозной группы.





На данный момент установлен ряд основных фигурантов дела, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.



