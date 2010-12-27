В Петербурге 17 июня состоится церемония открытия Кубка конфедераций

В Петербурге 17 июня в 16.00 состоится церемония открытия Кубка конфедераций, в которой примут участие более 1500 артистов.

Церемония открытия кубка конфедераций состоится 17 июня на арене "Санкт-Петербург". Она пройдет перед первым матчем турнира между сборными России и Новой Зеландии.

Перед выходом команд в 18.00 прозвучит стартовый свисток, затем на поле будет звучать заглавная тема балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Сама церемония открытия начнется за два часа до стартового свистка. Сюжетная линия церемонии включает в себя традиции, историю, культуру и природу в России, о городах-организаторах турнира – Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

18 мая генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что для России важно, чтобы любители футбола смогли познакомиться с культурой России перед тем, как на поле выйдет сама игра. Алексей Сорокин уверенн, что креативные задумки оценят российские болельщики и будут гордиться.

В шоу примут участие более 1500 артистов, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу – 2018 в России волк Забивака.

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля. Санкт-Петербург станет главным городом турнира. Здесь пройдут матч-открытие и финал.