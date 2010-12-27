Петербуржский дебошир скончался в отделе полиции при задержании

В Петербурге 55-летний мужчина умер в полицейском отделе при составлении протокола. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В полицейском участке умер петербуржец. Следственный комитет ведет проверку по факту смерти мужчины после отказа скорой помощи от госпитализации.

Известно, что 28 мая был совершен вызов полиции жильцами 19-го дома по улице Веры Слуцкой в Колпино. Поступила жалоба на незнакомца, он ходил по крыше и стучал в двери.

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили дебошира и определили, что мужчина находится не в трезвом состоянии. Тогда полицейские обратились в "скорую помощь". Вызванная на место бригада осмотрела Сергея, как мужчина себя назвал, и отказала ему в госпитализации.

Полицейским ничего не оставалась, кроме как отвезти 55-летнего мужчину в отдел для составления административного протокола по статье 20.21 КоАП "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения".

Спустя два часа, при составлении протокола гражданину стало плохо. Полицейские смогли оказать ему первую доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой. Прибывшие медики провели реанимационное мероприятие, но спустя 10 минут мужчина скончался.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Обстоятельства общения полиции и медиков с умершим начал изучать Следственный комитет.