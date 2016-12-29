В офисе порта "Усть-Луга" прошли обыски по делу о крупном хищении

Накануне гендиректора компании задержали в Петербурге

СМИ распространили сообщение о том, что в офисе компании порта "Усть-Луга" прошли обыски по делу о хищениях. Накануне в рамках расследования по тому же делу был задержан гендиректор компании Валерий Израйлит.

Как стало известно, задержание Валерия Израйлита прошло рано утром, 28 декабря 2016 года, в его собственном доме во Всеволожском районе, а затем следственная группа отправилась вместе с ним в штаб-квартиру порта "Усть-Луга" на Шпалерной. Там уже шли обыски.

В тот же день Дзержинский суд арестовал Израйлита.

Сообщается, что его подозревают в хищении около полутора миллиардов рублей. Эти деньги выводились через подставные юридические лица. Кроме того, речь может идти о "потоках контрабанды", которые, по версии следствия, могут проходить через ворота порта. Об этом сообщил анонимный источник в следственной группе.

Видео: порт Усть-Луга, архив Instagram