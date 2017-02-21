Появился видеоролик, в котором соединены кадры из 45 фильмов "оскароносцев"

Видеоролик был создан к 89 ой церемонии вручения наград премии "Оскар", которая состоится 26 февраля

В сети появился видеоролик, в котором сплетены одни из самых ярких кадров из 45 фильмов - оскароносцев.

За короткие 1,5 минуты, именно столько длится это видео, очень гармонично переплетены коротенькие мгновения из 45 фильмов, которые, начиная с 70х годов, завоевали кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года". Перед нами мелькают кадры из фильмов, времена и эпохи замечательных фильмов, которые полюбились и критикам и зрителям. Видеонарезку создатели украсили композицией Middle of the World из кинофильма "Лунный свет".

"Паттон", "Французский связной", "Пролетая над гнездом кукушки", "Человек дождя", "Миллионер из трущоб", "Игры разума", "Титаник", "Крестный отец", "Бердмен", "Властелин колец", "Молчание ягнят", - вот только некоторые из фильмов, которые покорили сердца и души зрителей, и завоевали всемирную славу.

Видео: VIMEO/Room277