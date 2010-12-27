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В одном из городов Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв
Сегодня, 21:48
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Sheker
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В одном из городов Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

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Перед ифтаром на востоке Саудовской Аравии взорвали автомобиль

 На востоке Саудовской Аравии в городе Эль-Катиф перед самым временем разговения (ифтар) прогремел взрыв.  Жертвами инцидента стали два человека. Об этом сообщил телеканал "Al Arabiya".

По его информации, преступники перевозили в пригород Эль-Авамия боеприпасы и взрывчатку. Машина взлетела на воздух в районе местного рынка. По предварительным данным, погибшие были боевиками, которые в понедельник напали на автомобиль служб безопасности в окрестностях города.

В Эль-Катифе проживает значительное число шиитов - религиозного меньшинства Саудовской Аравии.

 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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