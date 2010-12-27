В одном из городов Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

Перед ифтаром на востоке Саудовской Аравии взорвали автомобиль

На востоке Саудовской Аравии в городе Эль-Катиф перед самым временем разговения (ифтар) прогремел взрыв. Жертвами инцидента стали два человека. Об этом сообщил телеканал "Al Arabiya".

По его информации, преступники перевозили в пригород Эль-Авамия боеприпасы и взрывчатку. Машина взлетела на воздух в районе местного рынка. По предварительным данным, погибшие были боевиками, которые в понедельник напали на автомобиль служб безопасности в окрестностях города.

В Эль-Катифе проживает значительное число шиитов - религиозного меньшинства Саудовской Аравии.