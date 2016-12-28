В кабинете одной из тульских школ обнаружили труп уборщицы

Женщину нашли повешенной в классе для начальной школы. Устанавливаются детали трагедии.

Вчера, 27 декабря, в учебном заведении поселка Барсуки Тульской области сотрудники школы обнаружили бездыханное тело женщины. Погибшая была найдена повешенной в помещении, где обучались младшеклассники. Как оказалось, женщина 37 лет работала уборщицей в учебном центре. Вероятно, смерть наступила в результате удушья. Никаких визуальных повреждений на бездыханном теле отмечено не было. По какой причине произошла трагедия – предстоит выяснить следователям.



В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Почему уборщица была найдена в петле в одном из классов, предназначенных для обучения малышей – остается загадкой. Скорее всего, следствие будет отрабатывать разные версии случившегося. Ранее мы писали, что петербурженка пролетела 4 этажа вниз на Чернышевского.