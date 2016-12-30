В новогоднюю ночь в Сестрорецке женщина отбилась от извращенца-насильника

В Курортном районе мигрант пытался изнасиловать женщину

Около одиннадцати часов вечера 31 декабря 2016 года, за час до наступления Нового года, в Сестрорецке Курортного района мужчина напал на местную жительницу. Как сообщается, произошло это на темной улице Дорога к шалашу Ленина.

Как стало известно, поздним вечером 33-летняя женщина шла по улице в Сестрорецке, когда к ней подошел молодой мужчина и попросил показать дорогу, чтобы завязать разговор. Когда женщина остановилась, он схватил ее за руку, ударил, повалил на землю и стал избивать. Затем он оттащил ее с дороги и стал жестоко избивать и пытаться изнасиловать.

Женщина ожесточенно сопротивлялась и сумела отбиться от извращенца. Вероятно, поняв, что сопротивляющаяся жертва скорее принесет ему большие проблемы, нежели мимолетное удовлетворение грязной похоти, преступник предпочел скрыться с места происшествия.

Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи и освидетельствования. Женщина смогла описать своего обидчика. Вскоре 26-летнего гражданина Узбекистана задержали сотрудники полиции.

Видео: архив