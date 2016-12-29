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В номере отеля грязный извращенец изнасиловал 12-летнюю девочку

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В одном из номеров апарт-отеля взрослый мужчина надругался над ребенком

36-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что некий насильник заманил его 12-летнюю дочку в номер одного из петербургских апарт-отелей и там изнасиловал ее. Произошло это около месяца назад, 11 декабря 2017 года, среди бела дня.

По словам разгневанного отца, изнасилование над его дочерью, едва вошедшей в переходный возраст, совершил некий 22-летний петербуржец. Подозреваемого задержали на улице Савушкина накануне, 10 января 2017 года.

По факту прозошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы его переданы в Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: архив

Теги: изнасилование , изнасилование несовершеннолетней , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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