Видео из Благовещенска: голые девушки разделись за деньги

Посетительницы ночного клуба не постеснялись публики и обнажились за 15 тысяч рублей. Победительница осталась на сцене, в чем мать родила.

Недавно в сети появилось видео из Благовещенска. Две девушки рискнули обнажиться перед посетителями клуба, ради 15 тысяч рублей. На кадрах можно заметить, как полуголые дамочки стоят в импровизированном кругу из людей. Подруги пытаются прикрыть прелести девушек, однако те готовы ради победы на все. Ведущий заявляет, что не может выбрать победителя, поскольку обе участницы довольно смелые, и предлагает девушкам снять с себя даже нижнее белье. Одна из дамочек не решилась на подобный шаг, а вот вторая осталась на сцене, в чем мать родила, после чего ведущий вручил ей заслуженный приз.

Как передает ИА "Амур.инфо", ссылаясь на проверенный источник, победительнице всего 16 лет. Молодая девушка учится в колледже и приехала в клуб из области. Ранее мы сообщали, что голый новосибирец прошелся на руках по городу в морозную ночь.

Видео: группа вконтакте "Я Познаю Мир Новости"