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В ночь с 14 на 15 июля разводка четырех мостов продлится

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В ночь с 14 на 15 июля разводка четырех мостов продлится до шести утра. Изменения связаны с репетицией Военно-морского парада.

Как сообщает "Конкретно.ру", в ночь с 14 на 15 июля четырех мостов продлится до шести утра. Изменения связаны с репетицией Военно-морского парада.

До шести утра будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Если для репетиции парада потребуется меньше времени, то мосты сведут раньше.

Также репетиции парада состоятся в ночь на 18 июля и в ночь на 21 июля. Помимо этого, будут проводится дневные репетиции, о которых будет сообщаться дополнительно.

Напоминаем, что Военно-морского парад в Петербурге пройдет 30 июля.

Видео: YouTube/ Dmitriy Kot 

Теги: военно-морской парад спб , мероприятия петербурга , новости спб , разводка мостов продлится
Категории: Новости СПб

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