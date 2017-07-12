В ночь с 14 на 15 июля разводка четырех мостов продлится до шести утра. Изменения связаны с репетицией Военно-морского парада.

Как сообщает "Конкретно.ру", в ночь с 14 на 15 июля четырех мостов продлится до шести утра. Изменения связаны с репетицией Военно-морского парада.



До шести утра будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.



Если для репетиции парада потребуется меньше времени, то мосты сведут раньше.



Также репетиции парада состоятся в ночь на 18 июля и в ночь на 21 июля. Помимо этого, будут проводится дневные репетиции, о которых будет сообщаться дополнительно.



Напоминаем, что Военно-морского парад в Петербурге пройдет 30 июля.



Видео: YouTube/ Dmitriy Kot