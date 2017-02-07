Сюрприз для водителей: в ночь на среду разведут мост Александра Невского

Ночью с 7 на 8 февраля 2017 года в Северной столице разведут мост Александра Невского. Переправа будет недоступна около трех часов.

Припозднившихся автолюбителей может поджидать сюрприз в ночь на среду, 8 февраля. Мостотрест сообщает, что в ночь со вторника на среду в городе разведут мост Александра Невского. Это может стать сюрпризом в зимний период. Створы переправы поднимут в 02.20. А проехать автомобили смогут только в 05.10. О причине разводки не сообщают. Но, скорее всего, специалисты будут осматривать системы моста. Ведь сезон разводки уже очень близко.

Кроме того, по ночам все еще недоступен Тучков мост. Движение на этой переправе закрыто с полуночи до шести утра.

В прошлом году власти города подвели итоги о том, информацию о каких мостах чаще всего искали в сети. Дворцовый мост стал самым популярным в интернете. А вот вторым по популярности стал как раз мост Александра Невского.Третий по популярности оказался Биржевой мост.

Видео: Youtube / Anastasia Lebedeva