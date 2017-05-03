Сампсониевский и Гренадерский мосты вновь разведут в ночь на 4 мая

Припозднившихся автомобилистов ждет очередной сюрприз от Мостотреста: в ночь со среды на четверг разведут Сампсониевский и Гренадерский мосты.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" сообщает горожанам, что грядущей ночью снова разведут мосты на над Большой Невкой. В темное врем суток между средой, 3 мая, и четвергом, 4 мая, разведут Сампсониевский и Гренадерский мосты.

Как уточняют в Мостотресте, обе переправы будут недоступны для автомобилистов с половины второго (01.30) до половины пятого (04.30). Поэтому автомобилистов и припозднившихся горожан просят учитывать эти особенности.

Кроме того, для автомобилей все еще недоступен Тучков мост. Его полностью закрыли для движения с 23 апреля. Доступен для машин и пешеходов переправа станет в шесть утра субботы, 6 мая.

Мосты на Большой Невке не разводят каждую ночь. Только по специальному запросу. Однако это происходило и накануне. Ранее Piter.tv сообщал, что Сампсониевский и Гренадерский мосты разведут в ночь на 3 мая.

Видео: Youtube / Сергей Козлов