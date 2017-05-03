Сампсониевский и Гренадерский мосты вновь разведут в ночь на 4 мая

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" сообщает горожанам, что грядущей ночью снова разведут мосты на над Большой Невкой. В темное врем суток между средой, 3 мая, и четвергом, 4 мая, разведут Сампсониевский и Гренадерский мосты.
Как уточняют в Мостотресте, обе переправы будут недоступны для автомобилистов с половины второго (01.30) до половины пятого (04.30). Поэтому автомобилистов и припозднившихся горожан просят учитывать эти особенности.
Кроме того, для автомобилей все еще недоступен Тучков мост. Его полностью закрыли для движения с 23 апреля. Доступен для машин и пешеходов переправа станет в шесть утра субботы, 6 мая.
Мосты на Большой Невке не разводят каждую ночь. Только по специальному запросу. Однако это происходило и накануне. Ранее Piter.tv сообщал, что Сампсониевский и Гренадерский мосты разведут в ночь на 3 мая.
Видео: Youtube / Сергей Козлов