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В ночь на 23 февраля метро в Петербурге будет работать дольше обычного
Сегодня, 13:43
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Butenko
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В ночь на 23 февраля метро в Петербурге будет работать дольше обычного

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В ночь с 22 на 23 февраля петербургское метро продлит режим работы до 1.30 ночи.

К обеспечению транспортной доступности для участников музыкального шоу на стадионе "Крестовский" 22 февраля подключился городской метрополитен. Сегодня стало известно о том, что в ночь на четверг петербургская подземка будет работать дольше обычного. Метрополитен будет развозить горожан вплоть до 1.30 ночи, что почти на час дольше обычного. При этом, начиная с 0.30, вход в метро будет возможен только по жетонам и проездным билетам. Отметим, что эта мера связана не с наступающим Днем защитника Отечества, а с музыкальным фестивалем на стадионе "Санкт-Петербург Арена".
 
Заметим, что на ночной режим работы перейдут не все вестибюли городских станций метро. В позднее время все-таки закроются вестибюли 1 станции"Проспекта Ветеранов", 2-й станции "Ленинский проспект", 2-й станции "Площадь Ленина" и 2-й станции "Невского проспекта", 1-й станции "Московская". Не будут доступны также "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская", "Спасская" и "Технологический институт-1". 
 
Теги: концерт петербург , музыкальный фестиваль 22 февраля петербург , новости петербурга , новости спб , режим работы метро 22 февраля , режим работы метро спб
Категории: Новости СПб

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