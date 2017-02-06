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В нижегородском детдоме девушка "на спор" задушила ребенка подушкой

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15-летняя воспитанница удавила семилетнюю девочку "на слабо"

Жуткие новости пришли из социально-реабилитационного центра, расположенного в городе Княгинино Нижегородской области. По версии следствия, там пятнадцатилетняя школьница удавила подушкой семилетнюю девочку.

Как сообщили в региональных следственных органах, девушка убила младшую воспитанницу на спор. Несколько старших воспитанниц поспорили, кто из них способен на убийство человека.Известно, что ученица ночью вошла в комнату, где спали две девочки из младшей группы, и задушила одну из них подушкой.

"В ходе предварительного расследования действиям должностных лиц социально-реабилитационного центра, допустившим насильственную смерть малолетней девочки, также будет дана юридическая оценка по факту ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей", — уточняется такжев сообщении следователей.

Подозреваемую в убийстве ребенка задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. При этом региональные СМИ пишут, что уголовное преследование в случае доказания вины подозреваемой школьнице не грозит: у нее диагностировано серьезное психическое заболевание.

Видео: архив

Теги: детский дом , нижний новгород , убийство , убийство несовершеннолетней , удушение подушкой
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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