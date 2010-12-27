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В мясном магазине на Васенко нашли повешенного
Сегодня, 10:13
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TretyakovaS
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В мясном магазине на Васенко нашли повешенного

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Полиция выясняет обстоятельства смерти уроженца Таджикистана, тело которого нашли в продуктовом магазине в Калининском районе Петербурга. Рядом с трупом была найдена записка.

По данным "Фонтанки", тело было обнаружено около половины одиннадцатого утра 12 июня в мясном отделе продуктового магазина на улице Васенко, 3/4 , владельцем которого был погибший.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшему 47 лет, он приехал из Таджикистана и последние полтора месяца прожил без регистрации в Северной столице.

По предварительной информации, мигрант влез в долги из-за собственного бизнеса.

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Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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