В мясном магазине на Васенко нашли повешенного

Полиция выясняет обстоятельства смерти уроженца Таджикистана, тело которого нашли в продуктовом магазине в Калининском районе Петербурга. Рядом с трупом была найдена записка.

По данным "Фонтанки", тело было обнаружено около половины одиннадцатого утра 12 июня в мясном отделе продуктового магазина на улице Васенко, 3/4 , владельцем которого был погибший.



Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшему 47 лет, он приехал из Таджикистана и последние полтора месяца прожил без регистрации в Северной столице.



По предварительной информации, мигрант влез в долги из-за собственного бизнеса.