Две гранаты нашли в мусорном баке в Кронштадте

Прибывшие на место взрывотехники изъяли и увезли опасные снаряды. В ближайшее время их уничтожат.

Неожиданную находку сделали рано утром в среду, 28 декабря, в Кронштадте. В одном из мусорных баков на проспекте Ленина заметили коробку с гранатами. Около четырех утра о боеприпасах в мусорке сообщили в экстренные службы. На место отправились сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН.

Эксперты обнаружили в коробке две учебно-имитационные гранаты. После осмотра их вывезли в безопасное место. В ближайшее время их уничтожат.

Служители закона сейчас выясняют, кто выкинул в контейнер гранаты. Устанавливаются подробности передвижения боеприпасов.

В выходные во время ремонтных работ у ТРК "Вояж" была обнаружена боевая граната. Инцидент произошел в субботу, 24 декабря. Торговый комплекс расположен на улице Энгельса. Предположительно, найденный боеприпас оставался в земле со времен Второй мировой войны.