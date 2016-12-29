В московском метро на рельсы упал мужчина

ЧП с падением пассажира на рельсы вновь произошло на Сокольнической линии метро

На одной из станций Сокольнической линии московского метро вечером понедельника вновь произошло ЧП, связанное с падением человека на рельсы.

Как сообщается, произошло падение человека на рельсы в 20.35 понедельника, 23 января 2017 года. Из-за происшествия были увеличены интервалы между движением поездов.

Пресс-служба московского метрополитена сообщила, что восстановить график движения поездов по Сокольнической линии удалось к 20.50.

Информация о состоянии упавшего на рельсы пассажира и причинах происшествия уточняется.

Видео: instagram, архив