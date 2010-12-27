В московском храме прошло отпевание актера Алексея Баталова

В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве прошло отпевание актера Алексея Баталова.

Как сообщает "Росбалт", в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве прошел обряд отпевания актера Алексея Баталова.



По данным "Интерфакса", на церемонии были вдова актера Гитана Леонтенко, его дочь Мария, родственники, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, директор Госархива РФ Сергей Мироненко, а также деятели культуры и кинематографии.



Прощание с артистом состоится в Большом зале ЦДК, а похороны пройдут на Преображенском кладбище.



Напоминаем, что актер скончался в ночь на четверг, 15 июня, в Москве на 89-м году жизни. Баталов находился в клинике на лечении после перелома шейки бедра.