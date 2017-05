В московское метро спустился Дарт Вейдер: фото и видео

В честь Дня Звездный войн в осковском метро прокатился владыка ситх Дарт Вейдер. Имперского командующего сопровождал штурмовик.

Поклонников "Звездных войн" и просто скучающих пассажиров московского метро ждал неожиданный сюрприз в четверг, 4 мая. В подземку спустились персонажи легендарной саги. Дарт Вейдер и сопровождающий его штурмовик честно купили проездной.

Владыка ситх прошелся по переходам метро в сопровождении толпы журналистов и зевак. Все желающие сделали фотографии с героями "Звездных войн". Также к Дарту Вейдеру присоединилась Лея. И имперкий командир даже думал о наказании для приспешницы повстанцев.

Акцию организовал музей "Восстания машин". В организации сообщили, что хотели дать повод для улыбки москвичам в обычный будний день. Разумеется, о рекламных целях акции никто говорить не стал.

Сегодня, 4 мая, отмечается День звездных войн. Этот день почитается поклонниками из-за неправильно расслышанной фразы магистра Йоды. Мудрый джедай преставлением слов в предложениях славится. И его традиционная фраза "May the Force be with you" ("Да прибудет с тобой сила") можно услышать как "May the fourth be with you" ("4 мая прибудет с тобой"). Так четвертый день мая стал поводом для фанатов саги лишний раз показать свою любовь к ней.

Фото: Instagram / mila_sha29, dianatolbatova, solodovalentina, ksushkaomg

Видео: Instagram / irka241